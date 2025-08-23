ياسمينا العبد تبدأ تصوير مسلسلها "ميدترم" مع "Watch it"

كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة ياسمينا العبد أمس الجمعة 22 أغسطس تصوير أولى مشاهد مسلسلها ميدترم مع منصة watch it.

ويشارك في بطولة المسلسل: ياسمينا العبد، يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل. المسلسل قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، وإخراج مريم الباجوري.

وفي سياق آخر، تستكمل ياسمينا تصوير مسلسل ابن النصابة الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين.

العمل من إخراج أحمد عبدالوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

يُذكر أن أحدث أعمال ياسمينا كان مسلسل لام شمسية الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وقدّمت خلاله شخصية زينة. شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ياسمينا العبد، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوّق.