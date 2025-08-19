هنادي مهنا تكشف عن كواليس جديدة من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة هنادي مهنا الكشف عن المزيد من الصور الخاصة بكواليس قصتها "بتوقيت 2028" ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" عبر حسابها على انستجرام.

وكانت الكواليس من تصوير الحلقة الثالثة وظهرت خلالها مع عدد من أبطال القصة منهم الفنان يوسف عثمان، والفنان أحمد جمال سعيد.

تدور أحداث مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" في إطار اجتماعي حول سبع حكاياتٍ منفصلة، تُقدم من خلالها نوعيات درامية متعددة ومتنوعة، تجمع بين الاجتماعي والتشويقي والإنساني، تتكون كل حكاية من خمس حلقات، ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد خالد صالح، مريم الجندي، سالي حماد، تارا عماد، خالد أنور، تأليف محمد حجاب، نسمة سمير، هند عبدالله، محمد الدسوقي رشدي، إخراج محمود زهران، جمال خزيم، خالد سعيد.

يذكر أن، هنادي مهنا تشارك بفيلم "السادة الأفاضل" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، محمد شاهين، تأليف مصطفى صقر، إخراج كريم الشناوي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

