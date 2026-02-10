مي كساب تنشر صورة مع هبة مجدي من كواليس مسلسل "ن النسوة" في رمضان 2026

شاركت الفنانة مي كساب متابعيها على السوشيال ميديا صورة من كواليس مسلسل "ن النسوة".

ونشرت مي كساب صورة تجمعها مع الفنانة هبة مجدي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "شريفه وزينات في ن النسوة".

ومن جانبها ردت الفنانة مروة الأزلي: "هتكسرو الدنيا. ان شاء الله"، وكتبت الفنانة جوري بكر: ""حبايب قلبي اللي مش حبايب قلبي"، وعلق الفنان محمد جمعة: "شامم ريحة بنج".

مسلسل "نون النسوة"، المكون من 15 حلقة، يشارك في بطولته، مي كساب، ندى موسى، جوري بكر أحمد الرفاعي، ومحمد جمعة، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

