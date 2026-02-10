إعلان

مي كساب تنشر صورة مع هبة مجدي من كواليس مسلسل "ن النسوة" في رمضان 2026

كتب : معتز عباس

07:10 م 10/02/2026 تعديل في 07:19 م

مي كساب وهبة مجدي

شاركت الفنانة مي كساب متابعيها على السوشيال ميديا صورة من كواليس مسلسل "ن النسوة".

ونشرت مي كساب صورة تجمعها مع الفنانة هبة مجدي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "شريفه وزينات في ن النسوة".

ومن جانبها ردت الفنانة مروة الأزلي: "هتكسرو الدنيا. ان شاء الله"، وكتبت الفنانة جوري بكر: ""حبايب قلبي اللي مش حبايب قلبي"، وعلق الفنان محمد جمعة: "شامم ريحة بنج".

مسلسل "نون النسوة"، المكون من 15 حلقة، يشارك في بطولته، مي كساب، ندى موسى، جوري بكر أحمد الرفاعي، ومحمد جمعة، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

مى كساب هبه مجدى ن النسوة

