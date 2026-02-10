كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد إمام عن صورة جديدة من كواليس مسلسل "الكينج" تجمعه بالفنان أحمد فهيم، قبل إنطلاق موسم دراما رمضان 2026.

ونشر إمام الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "النجم الكبير أحمد فهيم عامل أكشن جامد في المسلسل ولا توم كروز بحب الشغل معاه و بحبه هو كمان".

ومن جانبه رد إمام، وكتب: "صاحبي وأخويا وحبيبي ربنا يبارك فيك ويراضيك ويجعل الخير بين إيديك".

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

اقرأ أيضا..

فيديو| نورهان منصور تشوق جمهورها في عيد الحب بجلسة يوجا

تارا عماد تنشر صورًا مع كلبها الصغير والجمهور يعلق