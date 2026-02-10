رمضان 2026.. طرح برومو مسلسل "إثبات نسب" بطولة درة

روج أسود وراس الأفعى.. تعرف على الخريطة الكاملة لبرامج و دراما رمضان على

طرحت قناة النهار البرومو الرسمي لمسلسل "إثبات نسب" المقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ونشرت النهار برومو العمل الدرامي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "بين نار الفقد وعراقيل الطريق.. رحلة درة للبحث عن ابنها".

تدور أحداث مسلسل إثبات نسب حول امرأة بسيطة تنقلب حياتها رأسًا على عقب، حين يتحول طفلها الوحيد إلى محور صراع شرس بين النفوذ والمال والسلطة.

مسلسل "إثبات نسب"، إخراج أحمد عبده، بطولة محسن محيي الدين ومحمود عبد المغني وياسر علي ماهر ومحمد علي رزق وهاجر الشرنوبي وأحمد جمال سعيد.

