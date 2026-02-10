إعلان

رمضان 2026.. طرح برومو مسلسل "إثبات نسب" بطولة درة

كتب - معتز عباس:

11:02 م 10/02/2026
    درة في مسلسل اثبات نسب
    عايدة رياض في مسلسل اثبات نسب

طرحت قناة النهار البرومو الرسمي لمسلسل "إثبات نسب" المقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ونشرت النهار برومو العمل الدرامي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "بين نار الفقد وعراقيل الطريق.. رحلة درة للبحث عن ابنها".

تدور أحداث مسلسل إثبات نسب حول امرأة بسيطة تنقلب حياتها رأسًا على عقب، حين يتحول طفلها الوحيد إلى محور صراع شرس بين النفوذ والمال والسلطة.

مسلسل "إثبات نسب"، إخراج أحمد عبده، بطولة محسن محيي الدين ومحمود عبد المغني وياسر علي ماهر ومحمد علي رزق وهاجر الشرنوبي وأحمد جمال سعيد.

