رمضان 2026.. حمادة هلال يكشف أسباب تقديمه الموسم السادس من المداح

كتب : مصراوي

11:30 م 10/02/2026
كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان حماده هلال أن النجاح الكبير الذي حققه الجزء الخامس من مسلسل المداح، دفع فريق العمل للاستمرار في تقديم السلسلة، مشيرا إلى أنهم فكروا في التوقف لكن إصرار الجمهور حسم الأمر لتقديم موسم جديد.

وتابع في بيان صحفي صادر عن مجموعة mbc مصر: شخصية "صابر المداح" أصبحت قريبة مني وأفهم تفاصيلها جيدًا، لكن رغم ذلك لا أتوقف عن التحضير والعمل على التفاصيل، وأحداث الموسم الجديد من "المداح أسطورة النهاية" تدور حول رحلة بحث يخوضها "صابر" في محاولة لاستعادة قوته، بينما يقع في الوقت ذاته أمام اختيار مصيري في صراع داخلي لا يقل قسوة عن الصراع الخارجي، فهل سيستمر في هذا الطريق وحده أم سيتدخل أصحاب السر لمساندته؟

وأعرب حمادة عن سعادته الكبيرة بعودة عدد من الفنانين من المواسم السابقة، وأضاف أن طبيعة العمل قائمة على الجماعية، ولا يمكن لأي نجاح أن يتحقق بجهد فردي، مؤكدًا أن كواليس التصوير يسودها دائما إحساس واضح بروح الأسرة الواحدة.

يعود مسلسل المداح بعد رحلة درامية امتدت عبر خمسة مواسم ناجحة، ويُعرض حصرياً على "MBC مصر" في رمضان، في موسمه السادس تحت عنوان "المداح.. أسطورة النهاية"، ليضع بطله "صابر" أمام أصعب اختبار يخوضه منذ بداية الرحلة، إذ يقف هذه المرة في مواجهة المستحيل دون القوة التي اعتاد الاعتماد عليها، ويدخل في معركة مختلفة لا تدور ضد خصم واضح أو عدو مباشر، بل ضد الماضي نفسه وفي مواجهة أسرار قديمة ظلت خفية لسنوات طويلة، وما إن تبدأ هذه الأسرار في الظهور حتى تنقلب كل الحقائق التي كان يؤمن بها، وتتزايد المفاجآت في حرب لا يمكن التنبؤ بنهايتها.

يشهد الجزء السادس عودة عدد من الشخصيات للأحداث، بينهم: الفنان جمال عبدالناصر بدور "الحاج غالب" بعد غياب، في عودة تحمل العديد من التفاصيل، والفنان حمزة العيلي في شخصية "موت".

مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، حمزة العيلي، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، خالد أنور، مفيد عاشور، علاء مرسي، جمال عبدالناصر، عفاف رشاد، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

المداح حمادة هلال مسلسلات رمضان 2026

