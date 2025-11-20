إطلاق الموسم الثاني من المسلسل التركي "التحقيق"

تطلق منصة TOD اليوم الخميس 20 نوفمبر، الموسم الثاني من المسلسل التركي الشهير "التحقيق" وهو من إنتاجها الأصلي.

مسلسل التحقيق، يعيد بطليه النجمين هازال كايا وتشاغلار أرطغرل للجمهور، والعمل تأليف وكتابة إليف عثمان إيرغودن ومحمد إلكر ألطناي، إخراج جاغاتاي توسون، من إنتاج Karga 7 Pictures.

نجوم مسلسل التحقيق

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التركية، أبرزهم: بونجيك يلماز، ميليسا دونجل، دينيز حمزة أوغلو، أوكتاي تشوبوك، إزجي تومبول، دينيز كارا اوغلو، أوموت كايا، آسو لال بورناك، وإيليت أنداش تشام.

قصة "التحقيق"

يرصد المسلسل في إطار من التشويق، الصراعات الأخلاقية، ويشهد محاولة متين إثبات براءته، بينما تواجه جيهان قضية قتل جديدة. أما قرار سليم الصادم فيقلب حياة العائلة رأساً على عقب. ومع عودة فريق التحقيق القديم بقيادة جديدة، يجد الجميع أنفسهم أمام قضية تختبر ولاءهم وحكمتهم.

جدير بالذكر أن المسلسل يُعرض بالتزامن في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.