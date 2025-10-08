إعلان

اليوم.. انطلاق الموسم الرابع من "Shark Tank Egypt" على CBC وWatch it

كتب : منى الموجي

06:03 م 08/10/2025

برنامج ريادة الأعمال ''شارك تانك مصر''

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن انطلاق الموسم الرابع من برنامج ريادة الأعمال "شارك تانك مصر"، في نسخته الجديدة التي تُعرض حصريًا على قنوات CBC ومنصة Watch it ابتداءً من الأربعاء 8 أكتوبر في تمام التاسعة مساءً من كل أسبوع.

ويأتي الموسم الجديد بعد ثلاثة مواسم ناجحة لدعم الابتكار ورواد الأعمال في مصر، إلى جانب تحقيق البرنامج أكثر من 817 مليون مشاهدة عبر مختلف المنصات الرقمية.

وكانت الحلقات الأخيرة من الموسم الثالث شهدت مشاركة لرائد الأعمال الكندي الشهير روبرت هيرجافيك، أحد أبرز المستثمرين في النسخة الأمريكية من البرنامج.

