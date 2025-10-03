بفستان أحمر.. إلهام شاهين في افتتاح مسرحية "أم كلثوم" بحضور نجوم الفن

تصوير- هاني رجب:

حضرت الفنانة إلهام شاهين لتهنئة السيناريست الكبير مدحت العدل بافتتاح مسرحية "أم كلثوم" (دايبين في صوت الست)، الذي يقام مساء اليوم الجمعة على مسرح المسرح، في أحد الفنادق وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي.

وظهرت إلهام شاهين مرتدية فستان أحمر أنيق خطفت به الأنظار وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز الحضور الفنان خالد النبوي، المخرج الكبير شريف عرفة، الفنان أحمد عبد الوهاب، النجمة يسرا، الفنان محمود حميدة، مصطفى قمر ونجله تيام، الإعلامي طارق علام، الإعلامية هالة سرحان، المنتج محمد العدل، المخرج كريم العدل، السيناريست مدحت العدل، الإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، الفنان محسن منصور وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

مسرحية "أم كلثوم" تعد أول وأضخم مسرحية موسيقية عن كوكب الشرق، تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، ‎مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎مدرب أصوات أ.د جيهان الناصر وأ.د ‎إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك.

