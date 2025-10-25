إعلان

محمد منير وحماقي يقدمان أغنية لـ فلسطين في احتفالية وطن السلام

كتب : معتز عباس

08:58 م 25/10/2025

محمد منير ومحمد حماقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أحيا المطرب محمد منير، والمطرب محمد حماقي، احتفالية وطن السلام، بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وقدم منير وحماقي دويتو لأغنية "في ضهرك يا فلسطيني"، خلال احتفالية وطن السلام.
قدم الاحتفالية النجمة إسعاد يونس، بمشاركة أبرز نجوم الغناء،: محمد منير، أصالة، أمال ماهر، حمزة نمرة، مدحت صالح، أحمد سعد، محمد حماقي.

كما شارك في الاحتفالية مجموعة من الفنانين، ضمت هشام ماجد، مصطفى غريب، محمد سلام، أحمد غزي، نور النبوي، يوسف عمر، مصطفى عماد.

محمد منير محمد حماقي احتفالية مصر وطن السلام احتفالية وطن السلام فلسطين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس
بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟