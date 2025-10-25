محمد منير وحماقي يقدمان أغنية لـ فلسطين في احتفالية وطن السلام



أحيا المطرب محمد منير، والمطرب محمد حماقي، احتفالية وطن السلام، بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقدم منير وحماقي دويتو لأغنية "في ضهرك يا فلسطيني"، خلال احتفالية وطن السلام.

قدم الاحتفالية النجمة إسعاد يونس، بمشاركة أبرز نجوم الغناء،: محمد منير، أصالة، أمال ماهر، حمزة نمرة، مدحت صالح، أحمد سعد، محمد حماقي.

كما شارك في الاحتفالية مجموعة من الفنانين، ضمت هشام ماجد، مصطفى غريب، محمد سلام، أحمد غزي، نور النبوي، يوسف عمر، مصطفى عماد.