محافظ جنوب سيناء يتفقد ساحة انتظار النقل الثقيل بطابا

تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ساحة انتظار النقل الثقيل بمدينة طابا، لمتابعة التشطيبات النهائية تمهيدا للتشغيل التجريبي، بحضور رئيس مدينة طابا، وعدد من المديرين المختصين.



ووجّه محافظ جنوب سيناء، ببدء التشغيل التجريبي للمشروع، مشيرا إلى أنه جرى إقامة الساحة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية وتعزيز عوامل السلامة على الطرق الدولية.



وأوضح المحافظ أن المشروع أقيم على مرحلتين، المرحلة الأولى على مساحة 64 ألف متر مربع، والمرحلة الثانية على مساحة 50 ألف متر مربع، ويتضمن ساحة انتظار للنقل الثقيل بكامل خدماتها، إلى جانب منطقة مخازن ملحقة بالمشروع، فضلًا عن ساحة انتظار لسيارات الملاكي والسيارات السياحية، تضم خدمات متنوعة تشمل مطاعم، وخدمات إصلاح وصيانة السيارات.



وأكد أنه جرى تنفيذ المشروع بالجهود الذاتية للمحافظة، في إطار الحرص على سلامة الطرق، ومنع تكدس وانتظار الشاحنات على الطرق السريعة، لما تمثله من مخاطر التعرض للحوادث أو السيول.



وأشار إلى أن المرحلة الأولى تستوعب من المشروع نحو 600 شاحنة نقل ثقيل، إضافة إلى منطقة انتظار لسيارات الملاكي تستوعب 50 سيارة، ويوفر المشروع نحو 100 فرصة عمل مباشرة، بما يسهم في دعم التنمية المحلية، وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة.