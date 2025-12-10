ترقية 513 إمامًا وخطيبًا وإداريًا بمديرية أوقاف بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان



أعلن الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، موافقة الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، على ترقية 513 من الأئمة والخطباء والإداريين العاملين بمديرية الأوقاف، وذلك بعد مراجعة التقارير الخاصة بجهودهم ومعدلات أدائهم خلال الفترة الماضية.



وأكد قبيصي أن هذه الحركة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتطوير العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة، مشيدًا باهتمام الوزير بمتابعة أوضاع العاملين ودعمهم بما يضمن الارتقاء بالعمل الدعوي والإداري داخل المحافظة.



وقدم وكيل الوزارة التهنئة إلى جميع المرقّين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تقديرًا رسميًا لجهودهم المخلصة في خدمة بيوت الله، ودافعًا لمزيد من التفاني والانضباط.