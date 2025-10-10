كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة الفنان كريم فهمي عبر حسابها على "فيسبوك".

وقامت ياسمين بإخفاء أعين كريم فهمي وكتبت بطريقة كوميدية :" خمنوا مين بطل مسلسل رمضان.. وننسي اللي كان ؟؟؟".

وردت ياسمين عبد العزيز بهذه الصورة بعد ساعات من تداول شائعات عن اعتذار الفنان كريم فهمي عن المشاركة بمسلسل ياسمين الجديد.

وخرج الفنان كريم فهمي عن صمته ورد على حقيقة اعتذاره عبر لقائه مع برنامج "ET بالعربي" وقال: "معرفش الناس دي بتجيب الاخبار منين، وانا قريت الخبر زيي زي الناس، انا لا قلت كده ولا اتكلمت في الموضوع ده اصلا ولا حد عارف أي حاجة عن أي حاجة، انا وياسمين أصدقاء جدا واتشرف اني اشتغل معاها مرة واتنين وعشرة لما تكون الظروف مناسبة، وخليكوا متأكدين مليون في المية ان محدش فينا هيتردد وقوله يارب اننا نشتغل مع بعض 60 عمل قدام".

كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز، عن اسم المسلسل الذي تنافس به في سباق موسم رمضان 2026.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر صفحتها في موقع فيسبوك،: "وننسى اللي كان مسلسل رمضان 2026، بإذن الله على قنوات mbc ".

وكانت آخر مشاركات ياسمين عبد العزيز الفنية بمسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

