تصوير- محمد كريم:

اختتمت نقابة الصحفيين، فعاليات معرض "مسابقة مصر 2025 لأفضل صورة صحفية" بحفل توزيع الجوائز، بمشاركة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة.

وبدأ حفل الختام اليوم السبت، بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، بحضور واسع من رموز الصحافة والإعلام وشيوخ المهنة وكبار المصورين الصحفيين، إلى جانب المشاركين في المسابقة من الشباب والمواهب الواعدة.

وشهد الحفل تتويج الفائزين في مختلف فروع المسابقة والتي تشمل: الصورة الخبرية، الرياضية، القصة المصورة، الحياة اليومية داخل مصر، الحياة اليومية لطلبة الجامعات، إلى جانب فروع المالتيميديا، والصورة الصحفية، والحياة اليومية خارج مصر.

كما تضمن حفل الختام تكريم ثلاثة من كبار المصورين الصحفيين، تقديرًا لعطاءاتهم المهنية المتميزة، وإسهاماتهم المؤثرة في تطوير فن الصورة الصحفية، وترسيخ قواعد العمل المهني على مدار سنوات طويلة.