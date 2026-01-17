إعلان

رغم فوزه بجائزتين.. فضل شاكر يغيب عن joy awards 2026 ويشارك برسالة صوتية

كتب : منى الموجي

11:41 م 17/01/2026

فضل شاكر

كتبت- منى الموجي:

فاز المطرب اللبناني فضل شاكر بجائزتين في حفل صناع الترفيه- joy awards 2026، الذي أقيم السبت 17 يناير بحضور كوكبة من نجوم الفن، في المملكة العربية السعودية.

وفاز فضل بلقب الفنان المفضل، وجائزة الأغنية المفضلة عن أغنيته "صحاك الشوق"، وأعلن الجائزة الأولى الفنان تيم حسن والفنانة نور علي.

غاب فضل عن استلام الجائزتين، وأرسل رسالة صوتية مسجلة، قال فيها: "بعد كل هالوقت تأكدت أن الفن الصادق بيعرف طريقه للناس، شرف كبير إن بعد كل السنين دي صوتي وأغنياتي بيوصلوا للناس، ممتن لكل لحظة قدرت فيها إني أوصل إحساسي لقلوبكم. محبتكم وتفاعلكم رسالة كبيرة ليا، وأثبتت أن الصوت اللي طالع من القلب بيوصل للقلب، بشكر موسم الرياض، والهيئة العامة للترفيه والمستشار تركي آل الشيخ على التقدير وتقديمهم هذه المساحة من الفن، وشكرا لكل من أعطوني المحبة والثقة.. شكرا من قلبي".

