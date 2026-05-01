



تستمر المنافسات وتزداد حماوة مع اقتراب انتهاء مرحلة "الصوت وبس"التي ينتج عنها تأهل 12 موهبة في كل فريق إلى مرحلة المواجهة ضمن الموسم الحالي من برنامج "The Voice Kids" على "MBC مصر".

ركز المدربون الثلاثة رامي صبري، وداليا مبارك والشامي ومعهم مقدمة البرنامج أندريا طايع، وكذلك المشتركون على أهمية الدعم في مسألة الاستمرار والنجاح، معتبرين أن "الدعم هو حجر الزاوية في نجاح أي مبدع".

في هذا السياق، أعرب المدربون، عن دقة المرحلة الحالية مع تقلص المقاعد الشاغرة في فرقهم، حيث بدأ التركيز ينصب على الاختيار بتأنٍ وهدوء لاستقطاب الأصوات التي تستحق الاستمرار في رحلة البحث عن "أحلى صوت".

تفاصيل حلقة The Voice Kids ومجرياتها

انطلقت الحلقة مع المشتركة إميليا جبر بحضور لافت على المسرح، حيث استطاعت استمالة قلوب المدربين الثلاثة، فاستدار لها الشامي، داليا مبارك، ورامي صبري، ورغم محاولات الشامي لإقناعها بالانضمام إلى فريقه رغم بقاء مقعد واحد شاغر فقط في فريقه، إلا أن إميليا حسمت قرارها بالانضمام إلى فريق داليا مبارك.

وأطل إياد فؤاد من مصر، فأبهر اللجنة بنضجه الفني، حيث علق رامي صبري - وهو المدرب الوحيد الذي استدار له-، بأن أداءه يعكس خبرة فنان في الثلاثين من عمره، ليضمه إلى فريقه. وقدمت كارما جرجس من مصر أيضاً غناءً مؤثراً ومميزاً، فتنافس عليها رامي وداليا، بينما اكتفى الشامي بالمشاهدة للحفاظ على مقعده الأخير، واختارت كارما في النهاية فريق داليا.

شهدت الحلقة ذروة الإثارة مع صعود لوجي نصر من مصر إلى المسرح؛ فبينما كان المدربون يتسابقون لضمها، وهو ما أضفى جوًا من الحماس والمرح، لتنتهي الجولة بانضمام لوجي إلى فريق رامي صبري.

أما عزيز بن سليم من تونس، فقدم أداءً تميز بالعفوية، وهو الذي صقل موهبته في المعهد الموسيقي، ليكون رامي صبري المدرب الوحيد الذي استدار له وضمّه لـ فريقه. أما آخر المشتركين الذين ظهروا في الحلقة، فكان أحمد الحسّان من سوريا، الذي استطاع جعل الكراسي الثلاثة تلتف له. وبانحياز أحمد لـ فريق الشامي، أعلن الأخير اكتمال فريقه نهائياً، ليغلق أبوابه استعداداً لمرحلة المواجهة.

هكذا، يكون فريق الشامي قد اكتمل تماماً بـ 12 موهبة، ويتبقى موهبة واحدة لداليا لتضمها إلى فريقها، فيما سيتمكن رامي من سيد الموقف في الحلقة المقبلة على اعتبار أنه ما يزال لديه الحق في ضم 3 مواهب.

مواعيد عرض برنامج the Voice Kids على MBC مصر

يُعرض برنامج "the Voice Kids" بموسمه الرابع على "MBC مصر"، كل أربعاء، وعرضت هذه الحلقة 29 إبريل، في تمام الساعة 8:30 مساء.

رمضان والسيلاوي وأمير عيد.. أزمات دينية وحركات غير لائقة أشعلت الجدل

"جيبة وإيقاف من النقابة".. أزمات مسلم التي تصدر بسببها التريند