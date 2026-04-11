طرح الفنان حمادة هلال، أغنية جديدة خلال الساعات الماضية حملت عنوان "كنت واحد من كتير"، وأهداها للأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد وذلك خلال احتفالية كبيرة أطلقتها الدكتورة دينا مصطفى، أُقيمت في أحد الفنادق، بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بمجال التربية.

كلمات أغنية حمادة هلال الجديدة

وتقول كلمات الأغنية "كنت واحد من كتير، كلنا في نفس المصير، محبوسين جوة السكوت، نترعب لو يعلا صوت، توهة جوة خيال كبير".

وجاءت الاحتفالية برئاسة ودعم من الدكتورة دينا مصطفى، وشهدت حضور عدد من النجوم والإعلاميين، من بينهم: محمد ثروت، سامح حسين، بشرى، مي حلمي، الكابتن مدحت شلبي، حمزة العيلي، وأحمد يونس، وفريق بلاك تيما، والموزع أحمد عادل وسوزان نجم الدين، والمذيع أحمد عز، والمنسق الإعلامي للحدث الصحفية نور طلعت.

مسلسل المداح أسطورة النهاية

جدير بالذكر أن الفنان حمادة هلال شارك في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل المداح أسطورة النهاية، وهو الجزء السادس من العمل، الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة لكل أجزائه.

وشارك في بطولة المسلسل: هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، جمال عبدالناصر، علاء مرسي، خالد أنور، أيمن عزب، تامر شلتوت، طارق النهري، إخراج أحمد سمير فرج.

اقرأ أيضا

إيرادات الجمعة.. فيلم فاميلي بيزنس الرابع و"إشعار بالموت" الخامس

بحضور طارق الشناوي ومايان السيد.. افتتاح مهرجان مالمو السينمائي

نجل عبدالرحمن أبو زهرة ينشر توضيحا جديدا بشأن حالة والده الصحية