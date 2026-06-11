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احتفلت المطربة الشعبية رحمة محسن بتصدر أغنيتها "سر وجعنا" قائمة الأكثر استماعا على منصة "سبوتيفاي"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "إذما" الذي يعرض حاليا بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

نشرت رحمة محسن صورا من تصدرها القائمة على "سبوتيفاي" عبر صفحتها على "إنستجرام" وكتبت: "النهارده سر وجعنا بتتصدر قائمة التوب علي منصة Spotify عشان تكون Top one 1 وبتظهر صورتي كغلاف أعلى القائمة .. وبكده أصبحت (سر وجعنا) الديو اللي جمعني بالفنان الكبير ‪نوردو الأكثر استماعا وتفاعلا في المشهد الموسيقي الحالي من قلب مصر إلى العالم الحمدلله".

فيلم إذما

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، تأليف وإخراج محمد صادق.

رحمة محسن تشارك في مسلسل "علي كلاي"

شاركت المطربة رحمة محسن ببطولة مسلسل "علي كلاي" في أولى تجاربها التمثيلية مع الفنان أحمد العوضي الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى علي نال لقب كلاي بين جيرانه بفضل براعته الاستثنائية في الملاكمة، وبعيداً عن حلبة النزال، يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، محاولا الموازنة بين خشونة عمله وطموحاته الرياضية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

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