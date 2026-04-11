كشف الفنان هشام عباس عن نفاد تذاكر حفل "أغاني التسعينات" المقرر إقامته في أبو ظبي اليوم السبت، ويشاركه الحفل نجمي التسعينات إيهاب توفيق وحميد الشاعري.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل مقطع فيديو عبر صفحتها على انستجرام ترويجا للحفل المنتظر وكتبت: "نجوم التسعينات يجتمعون على مسرح واحد في أبوظبي ليعيدونا لأجمل زمن، حميد الشاعري × هشام عباس × إيهاب توفيق 11 أبريل 2026".

هشام عباس يشعل حفل مدينتي

أحيا الفنان هشام عباس حفلا غنائيا مؤخرا في مدينتي، وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه، ونشرت الشركة المنظمة للحفل صورا من كواليس الحفل عبر صفحتها على انستجرام وكتبت: "يا لها من ليلة، هشام عباس أشعل الحفل بأجواء لا تنسى وعودة للزمن الجميل".

هشام عباس يشارك في حفل "كاسيت 90" في "موسم الرياض"

شارك الفنان هشام عباس من قبل بحفل بعنوان "كاسيت 90" الذي أقيم ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وضم حفل "كاسيت 90" نخبة من ألمع نجوم الغناء بفترة التسعينيات وهم الفنان مصطفى قمر، الفنان هشام عباس، الفنان محمد فؤاد، الفنان مدحت صالح، الفنان إيهاب توفيق، إلى جانب عدد من النجوم الأجانب منهم المغنية السويدية جيني بيرجرين، فريق "Aqua" الدنماركي النرويجي، والمغني الألماني هاداوي.

