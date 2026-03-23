أحمد سعد من حفله بـ أبوظبي: "بلد الأمن والأمان"

كتب : منال الجيوشي

12:13 م 23/03/2026

أحمد سعد النجم

أحيا الفنان أحمد سعد حفلاً غنائيًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط حضور جماهيري كبير.

أحمد سعد يقدم باقة من أشهر أغانيه

وقدم الفنان أحمد سعد خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، أبرزها: "اليوم الحلو ده"، "سايرينا يا دنيا"، "مكسرات"، "طيبة تاني لأ"، كما قدم أغنية كوكب الشرق الشهيرة "يا ليلة العيد".


ووجه أحمد سعد رسالة خاصة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقال عنها إنها عاصمة الأمن والأمان، متمنيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة بدوام الاستقرار، مضيفا: "ربنا يحفظها دايمًا".

آخر أعمال الفنان أحمد سعد

وطرح الفنان أحمد سعد مؤخرا فيديو كليب "خلينا هنا"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عطار وميكس وماستر ماز.

كما قدم الفنان أحمد سعد ضمن إعلانات شهر رمضان، أغنية "خلاص الصعب هيعدي" لدعم محاربات سرطان الثدي بـ مستشفى بهية.

أحمد سعد أبو ظبي مستشفى بهية

