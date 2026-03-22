أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي الذكرى السنوية لوفاة والدتها السيدة سهير ترك، والتي توافق اليوم 22 مارس.

ونشرت رانيا فريد شوقي صورة تجمعها بوالدتها في مرحلة الطفولة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "سنوية أمي يوم عيد الأم.. وحشتيني يا سوسو يا أعظم أم وجدة وأخت وخالة وزوجة، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى".

تعليقات الجمهور على منشور رانيا فريد شوقي

وتفاعل الجمهور مع الصورة، وجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، اللهم اجعل مأواها جنات الفردوس الأعلى"، و"الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة".

وكانت رانيا فريد شوقي قد احتفلت أيضًا بعيد الأم، الذي وافق أمس السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث استعادت ذكرياتها مع والدتها الراحلة، من خلال صورة من طفولتها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

وكان آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي مسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، والذي عرض العام الماضي، بطولة: ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، مها نصار، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، نضال الشافعي، هند عبدالحليم، ومن إخراج شيرين عادل.

