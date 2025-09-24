إعلان

الجمعة.. مروة ناجي تحيي الذكرى الـ50 على رحيل أم كلثوم بمسرح تياترو أركان

كتب : مصراوي

10:29 م 24/09/2025

كتبت منى الموجي:

تحيي المطربة مروة ناجي حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبلة 26 سبتمبر على مسرح "تياترو أركان" بمدينة الشيخ زايد، وذلك احتفاءً بالذكرى الخمسين لرحيل "سيدة الغناء العربي" أم كلثوم لتواصل من خلالها سلسلة احتفالاتها التي أحيتها بنجاح كبير مؤخرا لإحياء ذكرى "كوكب الشرق".

ومن المقرر أن تأخذ مروة ناجي جمهورها في رحلة فنية استثنائية مع أجمل وأشهر روائع أم كلثوم، في أمسية طربية خاصة تفيض بالشجن والعذوبة وتعيد للأذهان زمن الفن الجميل، ويتضمن البرنامج: سيرة الحب، أنت عمري ولسه فاكر، وغيرها الكثير في ليلة خاصة ستمتد علي مدار ساعتين ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

يذكر أن الفنانة مروة ناجي ارتبط صوتها بحفلات إحياء ذكرى أم كلثوم وذلك بعد النجاحات التي حققتها بها، وقدمت مؤخرا عرضا مسرحيا موسيقيا بعنوان "صوت وصورة" جسدت من خلاله سيرة ومسيرة أم كلثوم، وقفت من خلاله علي خشبة مسرح قصر النيل التي أحيت كوكب الشرق آخر حفلاتها عليه، وحقق العرض نجاحا جماهيريا كبيرا

العرض من تأليف محمد زكي، وإخراج مصطفى عبدالسلام، ويشارك مروة ناجي في تقديمه مجموعة من الفنانين.


