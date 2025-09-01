إعلان

غادة رجب تروج لدويتو غنائي جديد مع شقيقتها نيفين رجب

10:00 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

غادة رجب

كتبت- سهيلة أسامة:

روجت الفنانة غادة رجب لدويتو غنائي جديد مع شقيقتها المطربة نيفين رجب، والمقرر طرحه قريبًا، ويحمل عنوان "السهرة حلوة".

ونشرت غادة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بوستر الأغنية، وعلقت: "انتظرونا.. نيفين رجب وغادة رجب في أحدث ديو غنائي بعنوان السهرة حلوة".

من جانب آخر، قدمت غادة أغنية ختام الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح الذي انطلقت فعالياته في النصف الثاني من شهر يوليو، وتحمل الأغنية اسم "مسرحنا حياة"، وهي من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وألحان وتوزيع الموسيقى شريف حمدان.

