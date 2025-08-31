25 صورة من حفل عمرو دياب في بيروت

كتبت- منى الموجي:

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما في بيروت وسط حضور جماهيري كبير، مساء أمس السبت 30 أغسطس.

وصعد عمرو لمسرح الحفل على أغنية "يا أنا يا لأ" وسط حالة من البهجة التي استقبله بها الجمهور والذي غنى معه على مدار ساعتين.

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة، منها: ده لو اتساب وبحبه وانت الحظ وقمر ومتقلقش ويتعلموا وزي ما انتي.

وأشعل الهضبة الأجواء خلال غنائه "خطفوني" التي رددوها معه عدة مرات، وكذلك أغنية "بابا" التي تحظى بشعبية كبيرة في لبنان وكافة أنحاء الوطن العربي.

وواصل عمرو دياب تقديم أغانيه، وقدم "وياه", وكذلك ميدلي ضم: نور العين وليلي نهاري والعالم الله، كما قدم ميدلي آخر من أغاني: شوقنا وميال ومتخافيش، بالاضافة إلى: باين حبيت ويدق الباب.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، استقبل النجم الكبير عمرو دياب، في منزله بالعاصمة بيروت، وذلك قبل ساعات من الحفل.

وأعرب الدكتور نواف سلام خلال اللقاء عن تقديره الكبير للفنان عمرو دياب، مشيدًا بتأثيره الإيجابي على الجمهور اللبناني والعربي.

‏‎من جانبه، عبر الهضبة عن سعادته البالغة بزيارته للبنان من جديد، مؤكدًا أن بيروت كانت وما زالت تمثل له مكانة خاصة، وأن الجمهور اللبناني له معزة كبيرة في قلبه.