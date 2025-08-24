محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي في هذا الموعد

كتب - معتز عباس:

أعلن النجم محمد رمضان عن حفله الغنائي المقبل في مراسي الساحل الشمالي.

ونشر رمضان بوستر الحفل الغنائي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "بإذن الله ميعادنا الجمعة القادمة مع احلى جمهور في الصيف في أجمل مكان في الساحل الشمالي.. مراسي، ثقة في الله أقوى وأنجح حفلة في مصر".

يذكر أن، محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

