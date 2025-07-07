مسلم.. يطرح أحدث أغانيه بعنوان "لقيتك شر"



كتبت- منال الجيوشي:

طرح المطرب مسلم، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وعددا من المنصات أغنيته الجديدة بعنوان "لقيتك شر".

الأغنية من كلمات أدهم معتز، وألحان تيام علي، وتوزيع موسيقى تيام طارق، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

تقول كلمات "لقيتك شر": "نسيت الماضي باللي اتعاش.. وأظن إن إنت عارف ليه.. وحالك مين هيقبل بيه.. يعيش مجروح.. مفيش إحساس كإنه مجاش.. مظنش حس قلبك يوم .. طبيعي الحب مش هيدوم.. طبيعي يروح.. لقيتك شر قومت مشيت.. وقلبي اضطر ف اضطريت.. ألاقي مفر للي أنا فيه.. وهفضل ليه.. حسبت الحسبة قولت سلام.. دي مش حاجة صعبة دي الأيام.. وهو أنا لعبة يوم ترميه ويوم تلاقيه.. مكانك فيا مش موجود.. وراح وقتك وعدى خلاص.. يا ألف خسارة ع الاحساس و ع الماضي.. طريقك آخره كان مسدود.. هعافر تاني وأفضل ليه .. فراقك حل هقبل بيه

تمام عادي".