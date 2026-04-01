انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و25 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-4-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع.

بنك مصر: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.58 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و54.65 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.