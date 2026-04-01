تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

09:45 ص 01/04/2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و25 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-4-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع.

بنك مصر: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.58 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و54.65 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
أخبار مصر

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
أخبار مصر

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟

أخبار

المزيد

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق