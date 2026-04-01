قطر تكشف تفاصيل استهداف ناقلة نفط بصواريخ إيرانية قبالة سواحلها

كتب : مصراوي

09:50 ص 01/04/2026

أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض دولة قطر، اليوم الأربعاء ، لاستهداف بثلاثة صواريخ كروز من إيران.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لصاروخين، فيما أصاب الصاروخ الثالث ناقلة نفط مؤجرة لقطر للطاقة في المياه الاقتصادية لدولة قطر.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء ناقلة النفط، التي يضم طاقمها21 شخصا، دون وقوع خسائر بشرية.

