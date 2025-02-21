رغم مرضه.. علي الحجار يتألق في حفله بمسرح البالون (صور)

"تامر حسني" و"آمال ماهر".. تعرف على نجوم حفلات عيد الحب وأسعارها

وحيد ممدوح يحتفل بعيد الحب مع جمهور الأوبرا ويسافر إلى السعودية للاحتفال

كتبت- منال الجيوشي

تألق الفنان علي الحجار في احتفالية "عيد الحب" والتي أقامها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم على مسرح البالون.

وحدثت أزمة قبل الحفل بمرض الفنان علي الحجار وارتفعت درجة حرارته إلا أنه استكمل الحفل احتراما للجمهور.

يقام الحفل تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتأتي هذه الاحتفالية بناءا على توجيهات معالي وزير الثقافة بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ووجه معالي الوزير بالإحتفاء بكوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عام على رحيلها واعتبار عام 2025 هو عام أم كلثوم.

حضر الاحتفالية المهندس أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة، الإعلامي عبدالناصر زيدان، والإعلامي وليد حسني مدير قناة مودرن.

وأقيمت الاحتفالية تحت عنوان "الحب كله" والتي أخرجها الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية على فصلين، حيث قدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم خلال الفصل الأول إستعراضات لفرقتي رضا للفنون الشعبية، والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية.

حيث قدمت فرقة رضا استعراضات بعيد عنك "صولو" طرفه ياسر، للصبر حدود "صولو" أمنية، حيرت قلبي "صولو" مروة مصطفى، بينما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية استعراض "سيرة الحب" أداء رحمة وأسماء راقصين عبدالله ياسر وعمار ياسر تصميم استعراضات محمد قذافي تدريب ميدو ممدوح.

من ناحية أخرى يقوم بالأداء الصوتي لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم أميرة سعيد أغنية بعيد عنك، غادة آدم أغاني حيرت قلبي والأطلال، نهلة خليل أغاني الحب كده و إنت عمري، هبة إسماعيل أغنية سيرة الحب و هبة محمد أغنية ودارت الأيام.

احتفالية "الحب كله" إضاءة عز حلمي، فيديو مايكينج حسام المحفوظي وعبدالرحمن غريب، إعداد موسيقي محمد مصطفى، ديكور محمد جابر تنفيذ ديكور رانيا عطية، مساعدين إخراج دعاء محمد، هالة الصباح، مخرجان منفذان أحمد مصطفى و محمد عمر، احتفالية "الحب كله" رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

ثم بدأ الفصل الثاني من الحفل وصعد الفنان تامر عبدالمنعم لتقديم الفنان علي الحجار والذي قام بغناء مجموعة من الأغاني منها ميدلي الانتصارات، ياللعروسة، جزيرة غمام، زي الهوا، مسألة مبدأ، الزين والزينة.