بالصور.. أحمد السقا يقدم عمر خيرت في حفل موسيقي بقصر عابدين

تصوير / هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الثلاثاء، حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت بقصر عابدين لصالح مؤسسة الأورمان لدعم مستشفى شفاء الأورمان بالصعيد.

قدم الحفل النجم أحمد السقا وبحضور وزير البترول المهندس كريم بدوي، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى،والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الأسبق، والإعلامى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية والإسلامية والمستشار أمير رمزى رئيس مؤسسة راعى مصر للتنمية وسيد الأعمال رباب عبد العاطي.

يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفلًا غنائيًأ ضخمًا في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33، يوم الاثنين 20 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كبار نجوم الفن والغناء.

