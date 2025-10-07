إعلان

بالصور.. أحمد السقا يقدم عمر خيرت في حفل موسيقي بقصر عابدين

كتب - معتز عباس:

11:14 م 07/10/2025
    الموسيقار عمر خيرت يقدم حفلًأ موسيقيا بقصر عابدين (1)
    الموسيقار عمر خيرت يقدم حفلًأ موسيقيا بقصر عابدين
    احمد السقا يقدم عمر خيرت في حفل مؤسسة الاورمان بقصر عابدين
    الموسيقار عمل خيرت في حفل موسيقيا بقصر عابدين
    أحمد السقا يقدم عمر خيرت في حفل الأورمان
    النجم احمد السقا يقدم حفلا غنائيا في قصر عابدين
    عمرو الليثي ووزيرة الهجرة السابقة
    عمرو الليثي ووزيرة الهجرة السابقة
    عمرو الليثي ووزيرة الهجرة السابقة (3)
    نجوم المجتمع في حفل مؤسسة الأورمان بقصر عابدين (1)
    نجوم المجتمع في حفل مؤسسة الأورمان بقصر عابدين
    نجوم المجتمع في حفل مؤسسة الأورمان بقصر عابدين
    نجوم المجتمع في حفل مؤسسة الأورمان بقصر عابدين
    الموسيقار عمل خيرت في حفل موسيقيا بقصر عابدين
    احمد السقا يقدم عمر خيرت في حفل مؤسسة الاورمان بقصر عابدين
    نجوم المجتمع في حفل مؤسسة الأورمان بقصر عابدين (5)

تصوير / هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الثلاثاء، حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت بقصر عابدين لصالح مؤسسة الأورمان لدعم مستشفى شفاء الأورمان بالصعيد.

قدم الحفل النجم أحمد السقا وبحضور وزير البترول المهندس كريم بدوي، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى،والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الأسبق، والإعلامى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية والإسلامية والمستشار أمير رمزى رئيس مؤسسة راعى مصر للتنمية وسيد الأعمال رباب عبد العاطي.

يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفلًا غنائيًأ ضخمًا في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33، يوم الاثنين 20 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كبار نجوم الفن والغناء.

