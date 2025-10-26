مدين يعود للغناء بأغنية بعنوان "بعد فراقك" من إنتاج "روتانا"

بعد غياب عن الغناء، يعود الملحن مدين ليطل على جمهوره كمطرب من خلال أغنيته الجديدة "بعد فراقك"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكان مدين طرح في فترات سابقة عددًا من الأغاني بصوته، بينها: "عملة نادرة"، "كل اللي كان جوا مني"، "مالي عيني".

ونشرت شركة روتانا عبر حساباتها الرسمية، "التيزر" الرسمي للأغنية، الذي حصد تفاعلًا كبيرًا، وظهر فيه مدين بإطلالة تعكس طابع الأغنية.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع توما، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

وقال مدين في بيان صحفي: "تجربة الغناء خطوة تم تأجيلها كثيرًا، وكنت دائمًا مترددًا في خوضها لأن تركيزي في الفترة الأخيرة كان منصبًا على التلحين، ولكن بعد رغبة الجمهور في اتخاذ خطوة الغناء مرة أخرى فكرت في هذا الموضوع، وأتمنى أن تلامس الأغنية قلوب الجمهور وتنال إعجابهم."