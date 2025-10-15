بعد نجاح "خطفوني" جانا دياب تطرح أحدث أغانيها "Cipriani"

تواصل الفنانة الشابة جنى ابنة النجم عمرو دياب، طرح عدد من الأغاني السينجل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جانا مقطع فيديو جديد عبر حسابها على "انستجرام" ظهرت خلاله من كواليس تسجيل أغنيتها الجديدة وكتبت: "أغنية كبرياني بعد 3 أيام".

ونجحت جانا دياب في لفت الأنظار لموهبتها في الغناء بعدما شاركت والدها عمرو دياب ديو أغنية "خطفوني" التي حققت نجاحا كبيرا، لتواصل جانا مسيرة والدها في عالم الغناء.

وتحرص جانا دياب على مشاركة متابعيها العديد من الصور التي تجمعها بأشقائها هم كنزي وعبدالله، إلى جانب حضورها العديد من حفلات والدها الغنائية.

يذكر أن الظهور الأخير لـ جانا دياب كانت في فرنسا خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

