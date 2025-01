تركي آل الشيخ يواصل الترويج لحفل أنتوني هوبكنز الموسيقي في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لحفل أنتوني هوبكنز الموسيقي المقرر إقامته ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم السبت 18 يناير.

ونشر تركي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "X" بعنوان "الحياة حلم"، وكشف خلالها عن استعدادات موسم الرياض لاستقبال الحفل الموسيقي المرتقب، وكتب: "الأسطورة سير أنتوني هوبكنز لأول مرة في حفل مباشر مع عدد من الموسيقيين الحصريين".

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات ما بين الفنية والثقافية وحتى الرياضية ضمن "موسم الرياض"، والتي تشهد إقبال جماهيري كبير، وحضور أبرز النجوم حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكشف أنتوني هوبكنز مؤخرًا عن خسارة منزله نتيجة لحرائق كاليفورينا، وبالتحديد في منطقة باسيفيك باليسيدز، وكتب عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "بينما نسعى إلى التعافي من دمار هذه الحرائق، علينا تذكر أن الشيء الوحيد الذي نحمله معنا هو الحب الذي نمنحه للآخرين".

Legendary Sir Anthony Hopkins in his first-ever live concert Life Is A Dream with exclusive compositions for #RiyadhSeason only on January 17, 2025 ❤️🎶



Watch it live on the listed channels#BigTime#AnthonyHopkins pic.twitter.com/sN0q265vDi