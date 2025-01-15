"أنا مستمتع".. أحمد سعد يهنئ تامر عاشور بطرح ألبوم "ياه"

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان أحمد سعد التهنئة لصديقه المطرب تامر عاشور، بمناسبة طرح ألبومه الغنائي الجديد "ياه".

ونشر سعد، صورة ستوري لبوستر ألبوم تامر عاشور الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "تامر عاشور عامل عظمة، ما شاء الله أنا مستمتع".

أطلق المطرب تامر عاشور، مساء اليوم الأربعاء، ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "ياه"، المكون من 11 أغنية، والمتاح حاليًا على موقع "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة.





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