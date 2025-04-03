تعرف على موعد حفل حسين الجسمي وآدم في ألمانيا

كتبت- سهيلة أسامة

يستعد كل من النجمين حسين الجسمي وآدم لإحياء أحدث حفلاتهما في ألمانيا يوم 21 يونيو المقبل.

وروجت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ونشرت البوستر الدعائي، معلقة: "ليلة استثنائية تجمع النجمين حسين الجسمي وآدم في حفل مميز يوم 21 يونيو في رودولف ويبر أرينا - أوبرهاوزن، حيث يقدمان لكم أجمل الأغاني في أجواء لا تُنسى".

ويأتي هذا الحفل، عقب وفاة شقيقه حسن جمعة الجسمي، الذي وافته المنية بعد أشهر من وفاة شقيقه جمال الجسمي في نوفمبر الماضي.

وكان الجسمي قد نعى شقيقه الراحل عبر حسابه الرسمي على "إكس"، قائلًا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له بإذن الله تعالى، حسن جمعة الجسمي، رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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