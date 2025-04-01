مي فاروق تغني أغاني ألبوم "تاريخي" لأول مرة في حفلها اليوم بالرياض

كتبت- منى الموجي:

تستعد المطربة مي فاروق لإحياء حفل غنائي كبير في الرياض بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء 1 أبريل ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ونشرت مي عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من بروفات الحفل، معلقة "ألبوم تاريخي، كان فيه تعب ومجهود كبير في تحضيراته.. وعلشان كده هغنيه معاكم لأول مرة اليوم في حفل عيد الفطر على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، ولسه فيه أغاني كتير قريبًا.. كونوا على الموعد وكل سنة وأنتم طيبين وبخير".

جدير بالذكر أن مي فاروق طرحت قبل شهر تقريبا أغنيتها "كان نفسي أقابلك" كلمات تامر حسين، ألحان محمد النادي، توزيع يحيى يوسف، ويقول مطلعها "كان نفسي أقابلك يا حبيبي من زمان، يا خسارة ضاع من عمري قبلك قد إيه، وريتنى فرق الدنيا نسيتني اللي كان وجيت في وقت أنا كُنت حانسى الحُب فيه".