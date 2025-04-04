بالصور| آمال ماهر تشارك بـ"ليلة دايم السيف" في السعودية

كتبت- منى الموجي:

شاركت المطربة آمال ماهر في الأمسية الفنية "ليلة دايم السيف"، احتفاء بإبداعات الشاعر خالد الفيصل، والتي أقيمت على مسرح عبادي الجوهر أرينا في المملكة العربية السعودية.

تألقت آمال ماهر وقدمت أغنيتين من روائع خالد الفيصل: "قسوة"، و"في غير الزمان" للملحن د.عبدالرب إدريس، وسط تفاعل لافت من الجمهور الذي انسجم مع الغناء والكلمات والألحان.

وشارك في هذا الحدث الفني الذي يأتي ضمن "أسبوع في حب خالد الفيصل" نخبة من أبرز نجوم الغناء العربي، بجانب الفنانة آمال ماهر، من بينهم محمد عبده، أحلام، ماجد المهندس، طلال سلامة، نواف الجبرتي، وعبادي الجوهر، إلى جانب موسيقى أوركسترالية ضخمة بقيادة المايسترو وليد فايد، مع 60 عازفًا.