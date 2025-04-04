على المسرح الكبير.. دار الأوبرا تحتفي بالموسيقار محمد فوزي



تحتفي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالموسيقار محمد فوزي خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساء الأحد ٦ أبريل على المسرح الكبير .



ويتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الفنان الراحل الشهيرة التي ارتبطت بوجدان الشعب المصري والعربي يؤديها كل من وليد حيدر، مصطفى النجدي، إسلام رفعت، أميرة أحمد، نهاد فتحي وأجفان طه .

يذكر أن محمد فوزي أحد أشهر الفنانين عمل وملحن وممثل ومنتج ، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده ، تأثر بأعمال محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى ثم حقق نجاحاً غنائيا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح في التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات ، أسس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات والتي أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر ، رحل عن عالمنا فى 20 أكتوبر 1966 تاركا رصيدا فنياً تجاوز 400 أغنية إلى جانب 36 فيلما سينمائيا .