احتفالا بالعيد .. سعد الصغير يطرح أحدث أغانيه بعنوان"رجعتلكم بعد غياب"

كتبت- منال الجيوشي

طرح النجم سعد الصغير أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "رجعتلكو بعد غياب"، والتي تشهد عودة قوية له، وهي من توزيع موسيقى وصولوهات زيزو فاروق وميكس وماستر أحمد جودة، وتم تسجيل الأغنية في استديو الرسالة .

وتقول كلمات الأغنية: رجعتلكم بعد غياب الأسد مايهبش كلاب ولما الأسد يحضر في مكانه كله يعلن الانسحاب، جدعنتكم دى مكياج ده أجدع حد فيكم مجاش، فيلم حياتي أعود تمثيله بس أقصكم في المونتاج، الله يقويني على كل اللي بيأذيني، الله يقويني ومقولكش لحد اديني، هفضل في الأفضل طول محدش كاسر عيني.

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفنى الخروج من أزمته الأخيرة، حيث، يتعاون مع الملحن إسلام السقا فى أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقى لكل من عمار مصطفى وكريم الحلوانى، ومن المقرر طرح الأغنية قريبا، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.