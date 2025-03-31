تفاصيل حفل عصام صاصا ثاني أيام العيد

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا،لتقديم أول حفل له، في موسم عيد الفطر المبارك ، غدا الثلاثاء الموافق 1 أبريل.

مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، يقدم الحفل، في فاميلي بارك، ويستمر من السابعة إلى العاشرة مساءا.

وتتراوح أسعار تذاكرالحفل ، بين 350، و 650، و 1000 جنيه.

الحفل، يشهد الظهور الفني الأول لمؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، بعد الإفراج عنه في فبراير الماضي، وذلك عقب قضاء فترة عقوبته بالحبس لمدة 6 أشهر، بعد دهسه شابا بسيارته، و وفاة الضحية.

عصام صاصا، قدم مؤخرا أغنية بعنوان "احنا ولاد الشمس"، التي عرضت ضمن حملة الدعاية لمسلسل " ولاد الشمس" الذي عرض في النصف الأول من رمضان ، ووصل عدد مشاهداتها إلى 4 مليون و 600 ألف مشاهدة، في موقع يوتيوب.



مسلسل "ولاد الشمس"، الذي عرض عبر قناة ON E ، من تأليف مهاب طارق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أحمد مالك، وطه الدسوقي، ومحمود حميدة، وفرح يوسف، وغادة طلعت، وجالا هشام، ومريم الجندى، وعايدة فهمي، ومعتز هشام، وفليكس، و إخراج شادي عبد السلام.



