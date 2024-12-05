إليسا تطرح أغنية "حبك متل بيروت".. فيديو

كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة بعنوان "حبك متل بيروت" تضامنًا مع الأحداث التي تعيشها لبنان، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

والأغنية من كلمات الملحن جان نخول، والفيديو كليب من إخراج إيلي فهد.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا ألبوم "أنا سكتين"، ويضم 12 أغنية، منها "العقد، النظرة الأولى، ونظرات، ومن أول السطر".

اقرأ أيضًا:

بعد تكريمها.. فردوس عبدالحميد تتصدر تريند "جوجل"

مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. إيميلي بلانت: التمثيل معجزة وهذه نقطة التحول في حياتي