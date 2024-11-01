شيرين عبدالوهاب: "بشتغل من وأنا عندي 13 سنة ومحتاجة ارتاح"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن رغبتها في الحصول على فترة راحة، بعد عناء طوال مشوارها الفني، ووجهت رسالة شكر لجمهورها بسبب وقوفه جوارها الفترة الماضية، مؤكدة أنها استطاعت تخطي العديد من الصعاب بفضلهم.

وأضافت "شيرين"، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك"، قائلة: "الحمد لله من وأنا عندي 13 سنة بشتغل ودلوقتي حاسة أني محتاجة ارتاح شوية، شغلي وجمهوري أكتر ناس رفعوا مقامي للسماء".

وأعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن دخول الفنانة شيرين عبد الوهاب القائمة بعد تحقيقها رقمًا يعد الأول الذي تحققه مطربة عربية، حيث واصلت على مدى 11 أسبوعًا، تصدر المركز الأول في قوائم الأكثر رواجًا على منصة "بيلبورد عربي"، وصعدت للمركز الأول، من خلال 4 إصدارات في 16 مارس 2024.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تصالحها مؤخرًا مع شقيقها محمد عبد الوهاب بعد خلاف بينهما خلال الفترة الماضية، واعتذرت منه ونشرت صورة أرشيفية لهما عبر حسابها الرسمي على "X" وعلقت: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا، عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزوجاه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا، بس أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها لأني بعتك بأرخص تمن، ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

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