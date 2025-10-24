ساحرة وجذابة.. يسرا بإطلالة أنثوية بالوردي في ختام الجونة السينمائي

تألقت النجمة يسرا بإطلالة أنيقة وراقية على السجادة الحمراء خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث اختارت فستان سهرة طويلًا باللون الوردي الفاتح جدًا (بيبي بينك) أو اللحمي الناعم ليعكس مزيجًا من الرقي والبساطة الأنثوية التي عُرفت بها.

جاء الفستان بتصميم ناعم يُظهر الكتفين بأسلوب مع حمالات تنسدل برقة على الذراعين، ما أضفى لمسة رقيقة وملكية على الإطلالة.

وتميز الفستان بأنه مُطرّز بالكامل بتطريزات لامعة من الترتر أو الخرز الفضي الهادئ، لتمنحه بريقًا ناعمًا يلتقط الأضواء دون مبالغة. كما حُدِّدت منطقة الخصر لإبراز قوام النجمة برقي وأناقة.

أكملت يسرا إطلالتها بـ حقيبة كلاتش صغيرة بلون فاتح متناسق مع الفستان، وربما مزينة بتفاصيل معدنية أو لمسات براقة، مع قلادة أنيقة (كوليه) أضافت بُعدًا من الفخامة دون أن تشتت الانتباه عن جمال الفستان.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت النجمة تسريحة شعر مرفوعة جزئيًا بتصفيفة أنيقة تُبرز ملامحها الهادئة، مع مكياج ناعم بألوان وردية وبشرة مضيئة، ليكتمل اللوك بأسلوب أنثوي راقٍ يناسب أجواء الحفل الختامي.



وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.

وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.

ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.