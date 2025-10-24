بفستان غريب.. خالد سليم وزوجته يخطفان الأضواء في ختام مهرجان الجونة



ظهر الفنان خالد سليم وزوجته بإطلالة جذابة خلال حضورهما ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت زوجته فستانا طويلا باللون الأبيض، بتصميم غريب مطرز بالورود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود



واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها لتناسب إطلالتها الجريئة، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.



أما خالد سليم ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأسود، ما جعل الثنائي ينسجمان مع بعضهما في المظهر.

وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.



وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.



ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.