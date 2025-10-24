إعلان

بفستان غريب.. خالد سليم وزوجته يخطفان الأضواء في ختام مهرجان الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله

07:20 م 24/10/2025
    الفنان خالد سليم وزوجته
    الفنان خالد سليم وزوجته

ظهر الفنان خالد سليم وزوجته بإطلالة جذابة خلال حضورهما ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت زوجته فستانا طويلا باللون الأبيض، بتصميم غريب مطرز بالورود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود


واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها لتناسب إطلالتها الجريئة، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.


أما خالد سليم ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأسود، ما جعل الثنائي ينسجمان مع بعضهما في المظهر.

وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.


وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.


ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.

الفنان خالد سليم وزوجته الفنان خالد سليم الجونة

