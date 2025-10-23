من الافتتاح إلى سابع أيام المهرجان.. أجمل إطلالات النجمات في الجونة

على مدار أيام الجونة.. نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة في المهرجان

هنادي مهنا بإطلالة ناعمة في اليوم الثامن من الجونة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت معظم نجمات الفن الأنظار خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي بداية من الافتتاح إلى اليوم السابع.

وفي التقرير التالي، نرصد لكم أجمل إطلالات النجمات الفن من الافتتاح إلى سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي 2025، وفقا لما كشفته مصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ "مصراوي".

درة

ظهرت الفنانة درة بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الوردي، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

جيهان الشماشرجي

تألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأحمر ويتميز بأنه مزينا بالتطريزات من الأعلى، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم بفستان باللون الأسود من تصميم مصمم الأزياء طوني ورد.

ويتميز الفستان بأنه شفاف ومزين بالتطريزات من أعلى منطقة الفخذين ومصنوع من قماش شفاف من الشيفون.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن اختيار تسريحة الشعر والمكياج والمجوهرات موفقين للغاية.

أسماء جلال

ارتدت الفنانة أسماء جلال فستان طويل باللون الأبيض كت مصنوع من الدانتيل، ونسقت مع إطلالتها حقيبة بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

مي سليم

ظهرت الفنان مي سليم بفستان باللون الأسود من تصميم مصمم الأزياء سعيد رمزي بصيحة الأوف شولدر التي أبرز قوامها بشكل مثالي.

كما إن اختيار تسريحة الشعر المرفوع لأعلى والمجوهرات أضاف لمسة من الجمال إلى الإطلالة.

يسرا

ظهرت الفنانة يسرا بفستان طويل باللون الأحمر الناري بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها حقيبة وحذاء بنفس اللون.

شيرين رضا

ظهرت الفنانة شيرين رضا بفستان قصير باللون الأسود بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

يسرا اللوزي

وأطلت يسرا مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الفضي اللامع، مزين بتطريزات لامعة وبصيحة الشراشيب،

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

مايان السيد

ظهرت الفنانة مايان السيد بفستان طويل باللون الأحمر اللامع مناسب لبشرتها، كما أن قصة الفستان أبرز قوامها بشكل جيد عند الصدر والخصر.

يسرا

ارتدت الفنانة يسرا فستان طويل باللون الأسود ضيق عند منطقة الصدر ومحدد الخصر، كما أن اختيارها للمكياج والمجوهرات موفق للغاية.

أمينة خليل

تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان مخملي ناعم وأنيق باللون الوردي بقصة "الكب" مطرز بكريستال السورافسكي واللؤلؤ، كما أن اختيارها لتسريحة الشعر والمكياج موفق للغاية.

نجلاء بدر

أطلت الفنانة نجلاء بدر بفستان باللون الأسود من تصميم مصممة الأزياء سماح مهران.

وقصة الفستان من الأعلى تشبه الكورساج المعقد بالقصات مثل الأشرطة المفتوحة cut-outs بياقة عالية ومطرز باللون الفضي.

روجينا

ظهرت الفنانة روجينا ببدلة من المخمل باللون الموف ونسقت أسفلها توب باللون الفضي اللامع، واختارت تسريحة ذيل الحصان.