قبل انطلاق الختام.. أبزر إطلالات النجوم في مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطف نجوم الفن الأنظار بإطلالتهن الأنيقة والغريبة على السجادة الحمراء على مدار أيام مهرجان الجونة السينمائي.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز إطلالات نجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي بداية من الافتتاح إلى سادس أيام الجونة.

أشرف زكي

ارتدى الفنان أشرف زكي بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

محمد فراج

ظهر محمد فراج ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

طه الدسوقي

أطل الفنان طه الدسوقي ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأسود، بينما زوجته أطلت بفستان جريء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

أحمد داوود

أما الفنان أحمد داوود ظهر ببدلة باللون النبيتي ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

خالد سليم

ظهر الفنان خالد سليم بقميص باللون الأسود ونسق معه بنطلون وحذاء بنفس اللون.

هادي الباجوري

ارتدى المخرج هادي الباجوري قميص باللون النبيتي ونسق معه بنطلون جينز وحذاء باللون الأسود.

محمد الشرنوبي

أطل الفنان محمد الشرنوبي بقميص باللون الأسود ونسق معه بنطلون بنفس اللون.

أحمد السعدني

ظهر الفنان أحمد السعدني ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

صبري فواز

ارتدى الفنان صبري فواز قميص باللون الأسود ونسق أسفلها توب بنفس اللون وبنطلون باللون الرصاصي.

أحمد مجدي

ظهر الفنان أحمد مجدي بجاكيت باللون البني ونسق أسفله توب باللون الأبيض وقميص باللون الأسود.

نيكولا معوض

ارتدى الفنان نيكولا معوض بدلة غريبة باللون الأسود دون قميص أسفلها ونسق معها حذاء بنفس اللون.