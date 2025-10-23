خبير موضة ينتقد خامة فستان أمينة خليل في الجونة- 10 صور

بإطلالة كاجول.. توفيق عكاشة وزوجته في فعاليات اليوم الثامن من الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

علق ناقد الموضة اللبناني، باتريك خليل، إلى أن إطلالة الفنانة أمينة خليل خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وفي فيديو نشره عبر قناته على منصة "يوتيوب"، أشاد خليل ببساطة التصميم وأن الفستان جاء مناسبا لجسم أمينة.

لكنه انتقد خامة القماش المستخدم، مشيرا إلى أنه بدا رخيصا على الشاشة، موضحا أنه كان يفضل أن يُصنع الفستان من المخمل أو الستان الثقيل لإضفاء لمسة أكثر فخامة على الإطلالة.