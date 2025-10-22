طارق العريان وزوجته بإطلالة جذابة في سابع أيام الجونة

ظهر المخرج طارق العريان وزوجته بإطلالة جذابة خلال حضورهم اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدى طارق قميص باللون البيج ونسق معه بنطلون وتوب باللون الأببض.



وأطلت زوجته بسوت كت باللون الأزرق الداكن، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.