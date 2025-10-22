إعلان

طارق العريان وزوجته بإطلالة جذابة في سابع أيام الجونة

كتبت- شيماء مرسي :
تصوير- علاء أحمد :

08:43 م 22/10/2025
    المخرج طارق العريان وزوجته
    المخرج طارق العريان وزوجته

ظهر المخرج طارق العريان وزوجته بإطلالة جذابة خلال حضورهم اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدى طارق قميص باللون البيج ونسق معه بنطلون وتوب باللون الأببض.


وأطلت زوجته بسوت كت باللون الأزرق الداكن، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

