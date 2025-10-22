إعلان

لقاء الخميسي بإطلالة جريئة في سابع أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

07:16 م 22/10/2025
تصوير- علاء أحمد


ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة جريئة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت لقاء فستانا طويلا باللون البيج مكشوفا عند منطقة الصدر، وبصيحة الظهر المكشوف، كما تميز بأنه بقصة انسيابية واسعة.


واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان الترابية، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

لقاء الخميسي فستان لقاء الخميسي الجونة مهرجان الجونة

