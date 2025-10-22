ناقد موضة يعلق على إطلالة مايا دياب في الجونة- وهذا ما قاله

40 ألف.. مايان السيد تتألق بـ مكياج جذاب في مهرجان الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

علق ناقد الموضة اللبناني، باتريك خليل، على إطلالة المطربة مايا دياب في حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي.

وأشار في فيديو عبر قناته على "يوتيوب" إلى إعجابه باللون الذهبي الذي اختارته مايا، مضيفا أنه أضفى لمسة مناسبة وأنيقة على إطلالتها.

في المقابل، انتقد "خليل" الذيل المعلق المصنوع من قماش مختلف، ووصفه بأنه أزعج التصميم ولم يضف له قيمة.